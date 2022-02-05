Школьники четырех городов продолжат обучение летом

Из-за коронавируса украинским школам пришлось приостанавливать учебный процесс, в связи с этим школьники Сумм, Черкасс, Хмельницкого и Кропивницкого будут нагонять академические часы летом.
Об этом говорится на сайте МОН "Новая украинская школа".
Отметим, учебный процесс в школах должен длиться не меньше 175 рабочих дней, а каникулы – не меньше 30 дней.
Так, обучение закончится:
- в Сумах - 11 июня;
- в Черкассах - 8 июня;
- в Хмельницком - 11 июня;
- в Кропивницком будут учиться дo 7 или 14 июня.
Вместе с тем, начальник главного управления школьного образования Юрий Кононенко сообщил, что проведение последнего звонка и выпускного вечера будет зависеть от региона и даты, когда эти мероприятия планируются. Кононенко отметил, что в том виде, как они проводились раньше, массовые мероприятия проводиться больше не могут.
Согласно нынешним ограничениям адаптивного карантина, последний звонок не смогут посетить ученики школ, находящихся в регионах, отнесенных к красной зоне. В таких школах проведение последнего звонка возможно только удаленно.
Согласно нынешним ограничениям адаптивного карантина, последний звонок не смогут посетить ученики школ, находящихся в регионах, отнесенных к красной зоне. В таких школах проведение последнего звонка возможно только удаленно.
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