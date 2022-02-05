Школьники четырех городов продолжат обучение летом

19:10 13 Май Киев, Украина

Из-за коронавируса украинским школам пришлось приостанавливать учебный процесс, в связи с этим школьники Сумм, Черкасс, Хмельницкого и Кропивницкого будут нагонять академические часы летом. 
 
Об этом говорится на сайте МОН "Новая украинская школа".
 
Отметим, учебный процесс в школах должен длиться не меньше 175 рабочих дней, а каникулы – не меньше 30 дней.

Так, обучение закончится:
  • в Сумах - 11 июня;
  • в Черкассах - 8 июня;
  • в Хмельницком - 11 июня;
  • в Кропивницком будут учиться дo 7 или 14 июня.
Вместе с тем, начальник главного управления школьного образования Юрий Кононенко сообщил, что проведение последнего звонка и выпускного вечера будет зависеть от региона и даты, когда эти мероприятия планируются. Кононенко отметил, что в том виде, как они проводились раньше, массовые мероприятия проводиться больше не могут.

Согласно нынешним ограничениям адаптивного карантина, последний звонок не смогут посетить ученики школ, находящихся в регионах, отнесенных к красной зоне. В таких школах проведение последнего звонка возможно только удаленно.