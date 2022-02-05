Школьники четырех городов продолжат обучение летом

19:10 13 Май Киев, Украина

Из-за коронавируса украинским школам пришлось приостанавливать учебный процесс, в связи с этим школьники Сумм, Черкасс, Хмельницкого и Кропивницкого будут нагонять академические часы летом.

Об этом говорится на сайте МОН "Новая украинская школа".

Отметим, учебный процесс в школах должен длиться не меньше 175 рабочих дней, а каникулы – не меньше 30 дней.



Так, обучение закончится:

в Сумах - 11 июня;

в Черкассах - 8 июня;

в Хмельницком - 11 июня;

в Кропивницком будут учиться дo 7 или 14 июня.