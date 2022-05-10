Школьникам "ДНР" навязывают идеологию русского мира

16:20 10 декабря Киев, Украина

Оккупантские власти посчитали, что проведение "Патриотических часов" для школьников ДНР , которые с этого года обязали проводить по два часа в неделю, недостаточно для укрепления боевого духа подрастающего поколения.

Так с 9 декабря во всех учебных заведениях «ДНР» по инициативе общественного движения «Донецкая Республика» прошли открытые уроки «гражданственности и духовности, посвященные Дню героев Отечества и Дню георгиевской ленты».

Об этом сообщает Telegram-канал Вольнодумец.



Это мероприятие носило массовый и обязательный характер. Мероприятия проходили в формате классных часов с просмотром «документальных фильмов о защитниках ДНР, викторинами и просветительскими беседами». Что же интересного было на этих классных часах?





По рассказам учителей, их всех обязали провести эти мероприятия, на которых учащимся рассказывали «об истории георгиевской ленты и ее значении в современном мире?» (мир даже не догадывается о ее существовании), о героях Великой Отечественной войны и конфликта в Донбассе» . Было рекомендовано о ком из современных «героев ДНР» рассказывать и кого можно пригласить на беседы.

Ясное дело, что основными героями современной «ДНР» были Захарченко, Гиви, Моторолла и другие боевики. Некоторые из них даже приходили в школы и рассказывали о своих «подвигах и борьбе за независимость республики». Именно о современных «героях» детям показывали фильмы и много рассказывали.



Обращает на себя внимание то обстоятельство, что в официальном сообщении «ДНР» указано «о героях Великой Отечественной войны и конфликта в Донбассе»! Нет упоминаний о войне, об укропах и националистах, намеревавшихся захватить мирный Донбасс.



Ну и понятное дело, никто не рассказывал детям, почему вдруг на исконно украинской территории появилась Россия со своими войсками и почему сейчас всех их родителей заставляют менять украинские паспорта на российские? Да и задавать такие вопросы в «ДНР» небезопасно.



Ясно, что постоянная российская пропаганда в «ДНР» оказывает свое воздействие на подрастающее поколение, которому не дают возможности задуматься о происходящем. Их постоянно держат в тонусе различными идеологическими мероприятиями русского мира, отрывая от действительности и украинской идентичности.