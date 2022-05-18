Шкарлет рассказал, сколько школ готовы к внедрению реформы питания

По информации министра образования и науки Сергея Шкарлета, на сегодняшний день около 60% школ готовы к реформе школьного питания.
Об этом Шкарлет сказал во время регионального форума "Реформа школьного питания", который проходит в Буче на Киевщине.
По его словам, в рамках образовательной субвенции на ремонт и приобретение оборудования для столовых уже модернизировано 1809 пищеблоков, еще 110 "окончательно получают субвенцию".
Он отметил, что в большинстве школьных столовых обновлено устаревшее технологическое оборудование, проведены частичные и текущие ремонты, установлены или обновлены вентиляционные системы, отремонтированы электросети, а также улучшено качество питьевой воды.
По словам министра, лидеры в модернизации пищеблоков - школы Житомирской, Винницкой, Волынской, Киевской и Полтавской областей.
По словам министра, лидеры в модернизации пищеблоков - школы Житомирской, Винницкой, Волынской, Киевской и Полтавской областей.
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