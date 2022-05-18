Шкарлет рассказал, сколько школ готовы к внедрению реформы питания

17:57 13 августа Киев, Украина

По информации министра образования и науки Сергея Шкарлета , на сегодняшний день около 60% школ готовы к реформе школьного питания.

Об этом Шкарлет сказал во время регионального форума "Реформа школьного питания" , который проходит в Буче на Киевщине.

"На сегодняшний день около 60% школ готовы к внедрению реформы школьного питания. На 1 января (2022 года - ред.) обязательным требованием является готовность 100% школ к внедрению реформы", - сказал Шкарлет.

По его словам, в рамках образовательной субвенции на ремонт и приобретение оборудования для столовых уже модернизировано 1809 пищеблоков, еще 110 "окончательно получают субвенцию".

"Кроме этого, мы ожидаем на 1 сентября статистику от областей относительно того, сколько за местный бюджет было проведено модернизаций и закуплено нового оборудования", - сказал глава МОН.

Он отметил, что в большинстве школьных столовых обновлено устаревшее технологическое оборудование, проведены частичные и текущие ремонты, установлены или обновлены вентиляционные системы, отремонтированы электросети, а также улучшено качество питьевой воды.



По словам министра, лидеры в модернизации пищеблоков - школы Житомирской, Винницкой, Волынской, Киевской и Полтавской областей.