Шкарлет предлагает перевести студентов на дистанционное обучение

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет анонсировал введение с 15 октября дистанционного обучения в вузах. Об этом министр сообщил в своем телеграм.
"Заведениям профессионального (профессионально-технического) образования, профессионального предвысшего и высшего образования (независимо от цвета карантинной территории) будут рекомендовать перейти на дистанционную форму обучения на период с 15 октября по 15 ноября с обязательным выездом всех студентов из общежитий (при этом считаю необходимым вернуть средства за проживание студентам, выехавшим из общежитий с 15 октября по 15 ноября 2020 года)", - написал он.
Данное предложение намерены рассмотреть 13 октября.
Позже Шкарлет уточнил, что студентов не будут принудительно выселять из общежитий.
"Уверяю, что никто не будет принудительно выселять вас из общежитий. Хотя именно общежития сегодня является одним из мест потенциальной опасности распространения коронавируса", - написал он.
По его словам, в официальном документе МОН лишь рекомендация по отъезду из общежитий домой с обязательством администраций вузов по сохранению места проживания студента в общежитии и с обязательным пересчетом уплаченных за общежитие средств.
"Эти меры являются исключительно превентивными, для снижения рисков заболеваемости, с учетом того факта, что в общежитиях физически невозможно соблюдать требования дистанцирование (общие комнаты, места общего пользования: кухни, душевые комнаты и т.д.)", - подытожил и.о. министра.
"Заведениям профессионального (профессионально-технического) образования, профессионального предвысшего и высшего образования (независимо от цвета карантинной территории) будут рекомендовать перейти на дистанционную форму обучения на период с 15 октября по 15 ноября с обязательным выездом всех студентов из общежитий (при этом считаю необходимым вернуть средства за проживание студентам, выехавшим из общежитий с 15 октября по 15 ноября 2020 года)", - написал он.
Данное предложение намерены рассмотреть 13 октября.
Позже Шкарлет уточнил, что студентов не будут принудительно выселять из общежитий.
"Уверяю, что никто не будет принудительно выселять вас из общежитий. Хотя именно общежития сегодня является одним из мест потенциальной опасности распространения коронавируса", - написал он.
По его словам, в официальном документе МОН лишь рекомендация по отъезду из общежитий домой с обязательством администраций вузов по сохранению места проживания студента в общежитии и с обязательным пересчетом уплаченных за общежитие средств.
"Эти меры являются исключительно превентивными, для снижения рисков заболеваемости, с учетом того факта, что в общежитиях физически невозможно соблюдать требования дистанцирование (общие комнаты, места общего пользования: кухни, душевые комнаты и т.д.)", - подытожил и.о. министра.
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