Шкарлет о принудительной вакцинации педагогов

Украинских педагогов насильно прививаться от коронавируса никто заставлять не будет.
Об этом заявил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.
"Никто не будет заставлять вакцинироваться. Есть медицинские показатели, например, аллергия", - сказал министр.
В то же время, он отметил, что нужно поощрять вакцинацию.
"Могу привести красивый пример. Я, будучи с рабочей поездкой в Житомирской области, когда заехал в одну, вторую, третью школу, мне очень интересно было, когда и Житомирский горсовет, и сами учителя были воодушевлены по поводу этих 80%, потому что все хотят работать оффлайн. И сами родители к этому подталкивают научных и педагогических работников", – сказал он.
Шкарлет заявил, что если украинцы хотят "иметь здоровую нацию и полноценный образовательный процесс", нужно вакцинироваться.
"Если нет 80% (вакцинированых педагогов в школе - ред.), образовательный процесс (в случае попадания региона в "желтую", "оранжевую" или "красную" зоны - ред.) проходит в дистанционном или смешанном режиме, но проходит в любом случае", – сказал он.
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