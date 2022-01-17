Шевченковская премия меняет формат

14:29 12 Май Киев, Украина

Шевченковская премия, определяющая наиболее весомые и значительные произведения современной Украины, перезагружена и будет проходить в новом формате.

Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса Президента Юрий Костюк.

"Мы попытались перезагрузить национальную премию имени Тараса Шевченко. Сейчас будет другой формат", - сказал он.

Костюк напомнил, что в этом году исполняется 60 лет с момента создания Шевченковской премии, но, по его словам, всегда это был официоз, "шароварный стиль", инструмент власти, чтобы держать близко нужных деятелей культуры.



Он объяснил, что обновление формата премии начали с того, что полностью перезагрузили Шевченковский комитет по независимой процедуре.



Также заместитель главы ОП заявил, что после этого попытались уйти от формата "червоної калини, рушників…", переосмыслить всё в целом.

"Потому что много разговоров о Шевченко в формате, в котором он подавался еще во времена Советского Союза: старик в тулупе. А он был сгустком энергии, драйва. В этом и состояла перезагрузка", - подчеркнул Костюк. Кроме того, он проинформировал, что изменена и процедура награждения.

"Она проходила на красной дорожке, все в смокингах. А не так, как раньше, все ездили на Канивську гирку, ждали Петра Алексеевича четыре часа на холоде. Им быстренько отдавали вещи, фотографировались и разъезжались. А мы хотим, чтобы это стало нашим "Оскаром", - добавил заместитель руководителя ОП.

Лауреаты определены в шести номинациях: в номинации "Публицистика, журналистика" - Станислав Асеев за работу "В изоляции"; в номинации "Киноискусство" - Валентин Васянович с фильмом "Атлантида"; в номинации "Визуальные искусства" - Борис Михайлов с проектом "Испытание смертью"; в номинации "Литература" - Оксана Луцишина с романом "Иван и Феба"; в номинации "Музыкальное искусство" - Александра Андрусик (директор агентства), Евгений Шимальский (соучредитель агентства), Екатерина Сула (исполнительный продюсер), музыкальное агентство "УХО" - цикл "Архитектура голоса" и в номинации "Театральное искусство" - Александр Бегма (композитор), представление Verba по мотивам драмы-феерии Леси Украинки "Лесная песня" Национального академического драматического театра имени Ивана Франко.



Торжественная церемония вручения премии ожидается ориентировочно 22 мая, в день перезахоронения Тараса Шевченко, у могилы Кобзаря.