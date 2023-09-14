Шеф-повар Хосе Андрес стал амбассадором UNITED24

19:59 14 сентября Киев, Украина

Американо-испанский шеф-повар, ресторатор и основатель благотворительной организации World Central Kitchen Хосе Андрес присоединился к официальной платформе фандрейзинга Украины UNITED24.
 
Об этом сообщает пресс-служба платформы UNITED24.

После начала полномасштабного вторжения рф, World Central Kitchen начала работать на границе с Украиной, затем открыла представительства во Львове, Киеве, Харькове и на прифронтовых территориях. С первых дней войны Хосе и его коллеги готовили до 240 тысяч порций пищи в сутки. Только за первые семь месяцев работы в Украине World Central Kitchen собрала для Украины 300 млн долларов и наладила сотрудничество с более
чем 450 заведениями питания.
В ноябре 2022 года Хосе Андрес получил от президента Владимира Зеленского орден "За заслуги" ІІ степени, а на Аллее смелости в Киеве появилась табличка с его именем.
"Хосе Андрес был рядом с Украиной с первых дней полномасштабного вторжения. После полутора лет войны он продолжает поддерживать украинцев и остается с Украиной. Мы никогда этого не забудем. Сегодня мы рады приветствовать Хосе среди послов платформы UNITED24, его мощный голос на международной арене очень важно, чтобы сохранять поддержку людей во всем мире", сказал Владимир Зеленский.
По словам Андреса, "это не только война за свободу и демократию, но и борьба за то, чтобы накормить мир".
"С момента, как World Central Kitchen прибыла в Украину, мы встречали людей и сообщества, которые имели простую цель - накормить и поддержать друг друга. С тех пор мы не прекращаем готовить вместе. Это не только война за свободу и демократию, но и борьба за то , чтобы накормить мир. Я благодарю президента Зеленского за возможность стать послом UNITED24 и надеюсь в дальнейшем стоять бок о бок с украинским народом, помогая ему восстанавливать страну", — сказал Хосе Андрес.
Хосе Андрес дважды попадал в список самых влиятельных людей мира по версии издания Time, контролирует работу около 40 ресторанов José Andrés Group в США и других странах, преподает курс кулинарной физики в Гарвардском университете, снимался во многих известных шоу, популяризируя испанскую кухню в мире. В 2023 году он основал Global Food Institute при Университете Джорджа Вашингтона, чтобы внедрять системные изменения через инновационные практики и подготовить новое поколение лидеров в области питания. В 2015 году Хосе получил Национальную медаль за заслуги в области гуманитарных наук США, а в 2019 году он был номинирован на Нобелевскую премию мира за деятельность организации World Central Kitchen, которая с момента основания в 2010 году накормила сотни миллионов людей в разных уголках мира.

Сегодня организация помогает украинцам не только на границе, но и на прифронтовых территориях, в частности, в Херсоне, Запорожье и Краматорске.