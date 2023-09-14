Шеф-повар Хосе Андрес стал амбассадором UNITED24

19:59 14 сентября Киев, Украина

Американо-испанский шеф-повар, ресторатор и основатель благотворительной организации World Central Kitchen Хосе Андрес присоединился к официальной платформе фандрейзинга Украины UNITED24

Об этом сообщает пресс-служба платформы UNITED24.



После начала полномасштабного вторжения рф, World Central Kitchen начала работать на границе с Украиной, затем открыла представительства во Львове, Киеве, Харькове и на прифронтовых территориях. С первых дней войны Хосе и его коллеги готовили до 240 тысяч порций пищи в сутки. Только за первые семь месяцев работы в Украине World Central Kitchen собрала для Украины 300 млн долларов и наладила сотрудничество с более

чем 450 заведениями питания.

В ноябре 2022 года Хосе Андрес получил от президента Владимира Зеленского орден "За заслуги" ІІ степени, а на Аллее смелости в Киеве появилась табличка с его именем.

"Хосе Андрес был рядом с Украиной с первых дней полномасштабного вторжения. После полутора лет войны он продолжает поддерживать украинцев и остается с Украиной. Мы никогда этого не забудем. Сегодня мы рады приветствовать Хосе среди послов платформы UNITED24, его мощный голос на международной арене очень важно, чтобы сохранять поддержку людей во всем мире", — сказал Владимир Зеленский.

По словам Андреса, "это не только война за свободу и демократию, но и борьба за то, чтобы накормить мир".

"С момента, как World Central Kitchen прибыла в Украину, мы встречали людей и сообщества, которые имели простую цель - накормить и поддержать друг друга. С тех пор мы не прекращаем готовить вместе. Это не только война за свободу и демократию, но и борьба за то , чтобы накормить мир. Я благодарю президента Зеленского за возможность стать послом UNITED24 и надеюсь в дальнейшем стоять бок о бок с украинским народом, помогая ему восстанавливать страну", — сказал Хосе Андрес.

Хосе Андрес дважды попадал в список самых влиятельных людей мира по версии издания Time, контролирует работу около 40 ресторанов José Andrés Group в США и других странах, преподает курс кулинарной физики в Гарвардском университете, снимался во многих известных шоу, популяризируя испанскую кухню в мире. В 2023 году он основал Global Food Institute при Университете Джорджа Вашингтона, чтобы внедрять системные изменения через инновационные практики и подготовить новое поколение лидеров в области питания. В 2015 году Хосе получил Национальную медаль за заслуги в области гуманитарных наук США, а в 2019 году он был номинирован на Нобелевскую премию мира за деятельность организации World Central Kitchen, которая с момента основания в 2010 году накормила сотни миллионов людей в разных уголках мира.



Сегодня организация помогает украинцам не только на границе, но и на прифронтовых территориях, в частности, в Херсоне, Запорожье и Краматорске.