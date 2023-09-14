Шеф-повар Хосе Андрес стал амбассадором UNITED24

Американо-испанский шеф-повар, ресторатор и основатель благотворительной организации World Central Kitchen Хосе Андрес присоединился к официальной платформе фандрейзинга Украины UNITED24.
Об этом сообщает пресс-служба платформы UNITED24.
После начала полномасштабного вторжения рф, World Central Kitchen начала работать на границе с Украиной, затем открыла представительства во Львове, Киеве, Харькове и на прифронтовых территориях. С первых дней войны Хосе и его коллеги готовили до 240 тысяч порций пищи в сутки. Только за первые семь месяцев работы в Украине World Central Kitchen собрала для Украины 300 млн долларов и наладила сотрудничество с более
После начала полномасштабного вторжения рф, World Central Kitchen начала работать на границе с Украиной, затем открыла представительства во Львове, Киеве, Харькове и на прифронтовых территориях. С первых дней войны Хосе и его коллеги готовили до 240 тысяч порций пищи в сутки. Только за первые семь месяцев работы в Украине World Central Kitchen собрала для Украины 300 млн долларов и наладила сотрудничество с более
чем 450 заведениями питания.
В ноябре 2022 года Хосе Андрес получил от президента Владимира Зеленского орден "За заслуги" ІІ степени, а на Аллее смелости в Киеве появилась табличка с его именем.
По словам Андреса, "это не только война за свободу и демократию, но и борьба за то, чтобы накормить мир".
Хосе Андрес дважды попадал в список самых влиятельных людей мира по версии издания Time, контролирует работу около 40 ресторанов José Andrés Group в США и других странах, преподает курс кулинарной физики в Гарвардском университете, снимался во многих известных шоу, популяризируя испанскую кухню в мире. В 2023 году он основал Global Food Institute при Университете Джорджа Вашингтона, чтобы внедрять системные изменения через инновационные практики и подготовить новое поколение лидеров в области питания. В 2015 году Хосе получил Национальную медаль за заслуги в области гуманитарных наук США, а в 2019 году он был номинирован на Нобелевскую премию мира за деятельность организации World Central Kitchen, которая с момента основания в 2010 году накормила сотни миллионов людей в разных уголках мира.
Сегодня организация помогает украинцам не только на границе, но и на прифронтовых территориях, в частности, в Херсоне, Запорожье и Краматорске.
Сегодня организация помогает украинцам не только на границе, но и на прифронтовых территориях, в частности, в Херсоне, Запорожье и Краматорске.
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