Шедевр ювелиров: защитная маска за $1,5 млн

Защитная маска из белого золота, инкрустированная бриллиантами от известной израильской ювелирной компании, обладает самой высокой степенью защиты.
Драгоценное изделие стоит около 1,5 миллиона долларов
Как рассказал автор шедевра, дизайнер и владелец ювелирной компании Yvel Исаака Леви, маска сделана из 18-каратного белого золота и инкрустирована 3,6 тысячами бриллиантами черного и белого цвета.
Как рассказал автор шедевра, дизайнер и владелец ювелирной компании Yvel Исаака Леви, маска сделана из 18-каратного белого золота и инкрустирована 3,6 тысячами бриллиантами черного и белого цвета.
Вес изделия составляет 240 грамм, это примерно в 100 раз больше, чем вес обычной медицинской маски. Кроме того, в данное средство защиты установлены фильтры высшего качества N99.
По словам Леви, маску заказал китайский бизнесмен, проживающий в США. Одним из главных его требований было то, чтобы ювелирный шедевр был готов к концу 2020 года и чтобы он стал самым дорогим подобным изделием в мире.
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