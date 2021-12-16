Шедевр ювелиров: защитная маска за $1,5 млн

15:48 10 Август Киев, Украина

Защитная маска из белого золота, инкрустированная бриллиантами от известной израильской ювелирной компании, обладает самой высокой степенью защиты.

Драгоценное изделие стоит около 1,5 миллиона долларов



Как рассказал автор шедевра, дизайнер и владелец ювелирной компании Yvel Исаака Леви, маска сделана из 18-каратного белого золота и инкрустирована 3,6 тысячами бриллиантами черного и белого цвета.





Вес изделия составляет 240 грамм, это примерно в 100 раз больше, чем вес обычной медицинской маски. Кроме того, в данное средство защиты установлены фильтры высшего качества N99.

По словам Леви, маску заказал китайский бизнесмен, проживающий в США. Одним из главных его требований было то, чтобы ювелирный шедевр был готов к концу 2020 года и чтобы он стал самым дорогим подобным изделием в мире.