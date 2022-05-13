Шедевр архитектуры - Андреевская церковь открывается после реставрации

17:09 12 декабря Киев, Украина

Великолепная Андреевская церковь, знакомая своей красотой не только киевлянам, запомнившаяся многим по фильму «За двумя зайцами», вновь открыта после пяти лет реставрационных работ. Об этом стало известно сегодня, 12 декабря, из сообщения, опубликованного Министерством культуры.

Отмечается, что реставрация проходила в три этапа: укрепление холма, на котором стоит храм, реставрация наружных фасадов, работа над интерьерами.

С 15 декабря церковь откроют для посетителей.

Как сообщал министр культуры Александр Ткаченко, в церкви полностью отреставрированы вся живопись, иконы и иконостас, почищена лепнина и отшлифован пол. Заменены инженерные сети, проведены новые системы освещения, отопления, подачи воздуха, окна. Аутентичный цвет стен 18 века благодаря компьютерному анализу помогли найти немецкие технологи.

"13 декабря в храме проведут первую церковную службу. Символично, что открытие выпало на 320-летие с рождения архитектора", - отметил Ткаченко.

Андреевская церковь была построена в 1747-1762 годах по проекту архитектора Франческо Бартоломео Растрелли в стиле барокко. Входит в состав Национального заповедника София Киевская.

С ноября 2018 года церковь перешла в пользование Вселенскому патриархату.