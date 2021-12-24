Шанхайские переговоры США и Китая по климату

09:54 18 Апрель Киев, Украина

После демарша Трампа правительство Байдена возобновило участие во всемирной борьбе с климатическим кризисом. После шанхайской встречи спецпосланника американского президента по климату Джона Керри с китайским коллегой Се Чжэньхуа стороны выразили готовность работать над реализацией Парижского соглашения. Об этом говорится в совместном заявлении, обнародованном на сайте Госдепа США.

"США и Китай твердо привержены совместной работе и сотрудничеству с другими сторонами в деле реализации Парижского соглашения", - указано в документе.

Согласно заявлению, власти двух стран намерены выработать к 26-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая пройдет в Глазго в ноябре, собственные стратегии по достижению нулевых выбросов в окружающую среду.

"США и Китай в краткосрочной перспективе примут меры для дальнейшего урегулирования климатического кризиса. Стороны намерены разработать к конференции в Глазго свои долгосрочные стратегии, направленные на достижение нулевого уровня выбросов в окружающую среду", - говорится в заявлении.

Также отмечается, что стороны договорились поддерживать уровень повышения температуры на планете на отметке ниже 2 градусов и стремиться к ограничению этого показателя до 1,5 градуса.

Ранее президент США Джо Байден на виртуальный саммит по климату, который организует Вашингтон 22-23 апреля, пригласил 40 мировых лидеров, включая председателя КНР Си Цзиньпина.