Шахтеры продолжают бастовать – 149 человек под землей

16:14 21 Сентябрь Киев, Украина

По состоянию на утро 21 сентября в Кривом Роге под землей остаются 149 шахтеров. Об этом сообщил председатель Конфедерации свободных профсоюзов Украины и Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец в Facebook.

Также Волынец заявил, что “сегодня нужно приложить максимум усилий, чтобы состоялись переговоры”. Акции протеста проходят на территории шахт «Октябрьская», «Родина», «Терновская», «Гвардейская» 

Фото: В Украине продолжается забастовка шахтеров - Михаил Волынец

Напомним, протесты шахтеров в Кривом Роге начались 3 сентября. По состоянию на утро 8 сентября в забастовке участвовали 393 работника. В тот день туда должны были выехать представители центрального офиса Гоструда “в связи с жалобами работников предприятий города на работу местной службы, их продажность и зависимость от местных работодателей”.

КЖРК специализируется на подземной добыче железной руды. Компании Starmill Limited принадлежит 99,88% акций комбината. КЖРК в настоящее время контролируют группа “Метинвест” и группа “Приват”. 