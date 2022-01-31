Шахтерам пообещали долгожданные выплаты

Все текущие задолженности по заработной плате горняков будут выплачены в максимально короткие сроки, об этом договорились Министерство энергетики с Министерством финансов.
Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.
"Средства в объеме 836,5 млн грн должны поступить на счета угледобывающих предприятий в ближайшие дни", - говорится в сообщении ведомства в Facebook.
Также сообщается, что в Минэнерго прилагают все усилия к решению проблем угольной отрасли и выплаты заработной платы горнякам.
"Министерство приветствует конструктивную позицию лидеров профсоюзов, направленную на сотрудничество и совместный поиск путей решения насущных вопросов. В то же время политизация и безосновательные протесты приводят к созданию искусственного кризиса и негативно сказываются на репутации отрасли", - отметили в пресс-службе ведомства.
Напомним, глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец заявлял, что шахтеры государственных шахт собираются в Киеве 12 мая устроить бессрочную акцию протеста. Горняки требуют погасить долги по зарплате. Задолженность составляет два миллиарда гривен.
"Средства в объеме 836,5 млн грн должны поступить на счета угледобывающих предприятий в ближайшие дни", - говорится в сообщении ведомства в Facebook.
Также сообщается, что в Минэнерго прилагают все усилия к решению проблем угольной отрасли и выплаты заработной платы горнякам.
"Министерство приветствует конструктивную позицию лидеров профсоюзов, направленную на сотрудничество и совместный поиск путей решения насущных вопросов. В то же время политизация и безосновательные протесты приводят к созданию искусственного кризиса и негативно сказываются на репутации отрасли", - отметили в пресс-службе ведомства.
Напомним, глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец заявлял, что шахтеры государственных шахт собираются в Киеве 12 мая устроить бессрочную акцию протеста. Горняки требуют погасить долги по зарплате. Задолженность составляет два миллиарда гривен.
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