Сестра Цукерберга примет участие в Kyiv Smart City Forum 2020

В Киеве 8 октября пройдет международный онлайн-форум, приглашено много спикеров, среди которых генеральный директор Zuckerberg Media Рэнди Цукерберг.
Рэнди Цукерберг предпринимательница, инвестор, основательница и генеральный директор Zuckerberg Media, посвятила Facebook 10 лет. Она начинала работу в никому не известном стартапе, который насчитывал всего 12 сотрудников, и ушла с должности коммерческого директора огромной компании, в которой работало несколько тысяч человек из более чем 40 представительствами по всему миру. Сейчас Рэнди активно помогает предпринимателям, которые предлагают бизнес-идеи.
Прежде чем основать собственную компанию, сестра основателя Facebook создала Facebook Live - инструмент для прямых эфиров в Facebook, который используют более миллиарда людей во всем мире.
Примечательно, что за этот проект она была номинирована на премию "Эмми" в номинации "освещение новостей в режиме реального времени". Она написала четыре книги, две из которых стали бестселлерами, а по одной из них, DOT, сняли телесериал. Zuckerberg Media под ее руководством сотрудничает с такими компаниями-гигантами как The Clinton Global Initiative, Cirque du Soleil, Conde Nast, The United Nations, Bravo и другие.
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