Сервисы ПриватБанка не будут работать в ночь на 19 августа

В ночь с пятницы на субботу 19 августа ПриватБанк проведет плановые регламентные работы своих систем и сервисов. С 00:30 до 7:30 могут быть недоступны Приват24, операции с карточками, банкоматами и терминалами.
Об этом говорится в сообщении банка.
Об этом говорится в сообщении банка.
В банке отмечают, что работы традиционно проводятся ночью, когда большинство клиентов отдыхают. Однако если клиенты должны совершить важные покупки или переводы ночью, следует учитывать интервал времени.
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