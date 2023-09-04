Сервисы ПриватБанка не будут работать в ночь на 19 августа

16:32 18 августа Киев, Украина





Об этом говорится в сообщении банка. В ночь с пятницы на субботу 19 августа ПриватБанк проведет плановые регламентные работы своих систем и сервисов. С 00:30 до 7:30 могут быть недоступны Приват24 , операции с карточками, банкоматами и терминалами.Об этом говорится в сообщении банка.

"При проведении работ в субботу 19 августа с 00:30 до 7:30 временно могут быть недоступны операции с карточками, Приват24, также "тайм-аут" будет продолжаться в работе банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминалов банка", - говорится в сообщении.

В банке отмечают, что работы традиционно проводятся ночью, когда большинство клиентов отдыхают. Однако если клиенты должны совершить важные покупки или переводы ночью, следует учитывать интервал времени.