Сериал «Спалах» об украинской культуре

13:35 25 ноября Киев, Украина

Украинская культура в документальном сериале «Спалах» раскрыта через деятелей украинского культурного пространства. Сегодня 25 ноября 2020 года команда проекта заявила о премьере первой серии.

Это документальный сериал, каждый эпизод которого раскрывает важную тему от феномена украинского попмузыки и клипмейкинга - в кино, комедии, стрит-арта и локальных брендов одежды.

В команде сериала отметили, что сейчас в Украине идет процесс формирования национальной идентичности. Там считают, что проект, который бы показал, что новая украинская культура существует и стремительно развивается, нужен уже сегодня.

Создатели сериала отмечают, что украинцы не привыкли замечать украинских создателей или их работы, пока их не признает мировая индустрия. Но популярность за рубежом не является знаком качества или культурной значимости. Поэтому документальный сериал имеет целью создать единую историю о самодостаточной и стильную украинскую культуру.

Кого можно узнать на экране?

Для документального сериала отсняли более 100 интервью, а его героями и героинями стали Monatik, Юрий Бардаш, Роман Винтон (Майкл Щур), ONUKA, «ДахаБраха», Влад Яма, Евгений Клопотенко, Антонио Лукич, Алексей Потапенко, Андрей Данилко.

Среди других также Гео Лерос, Алан Бадоев, Vivienne Mort, рестораторы Дмитрий Борисов, Миша Кацурин, основатели CLOSER, Veselka, «Культура Звука», «Планета кино», Ukrainian Fashion Week, KSENIA SCHNAIDER и многие другие представители украинской культуры.