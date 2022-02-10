Сериал "Избиратель" от Минцифры

20:32 22 Сентябрь Киев, Украина

Сегодня, 22 сентября, Министерство цифровой трансформации презентовало образовательный сериал , под названием "Избиратель", который призван помочь людям разобраться в новых правилах и найти информацию о кандидатах.



В ведомстве рассказали, что в рамках курса избирателям простым языком объясняют все, что нужно знать о местных выборах 2020 года: новые правила, что такое открытые списки, зачем бюллетеню контрольный талон, как узнать информацию о кандидатах, как проверить себя в списках, можно ли проголосовать досрочно и чего не следует делать во время голосования.



Сериал уже доступен на платформе Дія.Цифрова освіта. Он состоит из 10 серий, ведущей сериала стала певица Оля Цибульская.



Чтобы просмотреть все серии и в конце получить сертификат, пользователю предлагают авторизоваться в системе. Для этого нужно ввести свой номер телефона, на который придет код подтверждения.



После каждой серии избирателю предлагают пройти тестирование, состоящее из нескольких вопросов. Например: «Кого мы будем выбирать в октябре?», «Если в городской общине 80 тысяч избирателей, по какой системе избирается местный голова?» и другие.