Сергей Ребров поздравил украинскую сборную с победой и похвалил Ротаня за игру

17:03 03 июля Киев, Украина

Украинская молодежная сборная успешно добыла победу в четвертьфинале Евро-2023 над сильной командой Франции. Внимательно следил за игрой наставник команды Сергей Ребров. Он высоко оценил план на игру с французами от Руслана Ротаня и саму игру молодых спортсменов.

Главный тренер национальной команды поздравил представителей U-21 с выходом в полуфинал и завоеванием путевки на Олимпиаду-2024. При этом специалист назвал французов одной из сильнейших команд турнира.

"Вчерашний выход в полуфинал Евро и победа над одной из сильнейших команд турнира - очень весомый повод поздравить всех связанных с нашей молодежной сборной! Заслуженно добыта путевка в 1/2 финала этого турнира и Олимпийских игр - прежде всего заслуга Руслана Петровича и его тренерского штаба за правильно выбранный план на эту игру и игроков за его удачное исполнение. Знаю, что для вас всех это никак не повод остановиться на достигнутом, так что мы все продолжаем болеть за вас и ждем среду", - написал Ребров.

Напомним, ранее капитан французов назвал позором поражение от украинцев на Евро-2023.