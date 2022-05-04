Сергей Дубров: локдаун - лучшее время провести работу над ошибками

10:17 04 декабря Киев, Украина

Врач Сергей Дубров подчеркнул, что карантин - это лучшее время для работы над ошибками, тем более, что уже есть опыт весеннего локдауна.



«И за тот период, если будет локдаун на две или три недели… то за эти три недели не просто сидеть и отдыхать, а догонять то, что не было сделано весной, и то, что не сделали от весны до зимы», — отметил медик.



По словам Дуброва, главное, на чем стоит сконцентрироваться, это максимальное обеспечение коек кислородом, «проведении аудита ошибок, что было сделано так, что было сделано не так. И дальнейшая работа».



Когда в Украине введут полный локдаун?

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что локдаун в Украине введут в любом случае — в декабре или в начале января.



По разным данным, Кабмин рассматривает несколько дат для локдауна — с 23 декабря по 15 января, с 25 декабря по 17 января и с 7 до 20 декабря, с 2 января по 23 января.



