Сепаратисты бьют по Красному Кресту. Обстреляны санитарные машины ВСУ

09:40 14 Ноябрь Киев, Украина

Как стало известно сегодня, 14 ноября, этой ночью под прицельный огонь противника попали санитарные машины ВСУ. Случилось это вблизи поселка Невельское. Тяжелое ранение получил санитар-водитель. Свой огонь враг вел из минометов калибра 120-мм.

О состоянии раненного в утренней сводке штаба ООС сказано, что он доставлен в госпиталь, но "состояние его здоровья – тяжелое".

Отмечается также, что за минувшие сутки пророссийские войска 7 раз нарушили режим тишины, в двух случаях были использованы запрещенные Минскими договоренностями орудия.

В ходе этих обстрелов был ранен один украинский воин, который тоже находится в госпитале. Его состояние врачи оценивают как удовлетворительное.