Семьям погибших украинских военных выплатят по 15 млн

15:58 01 апреля Киев, Украина

Правительство Украины приняло решение о выплате 15 миллионов гривен одноразовой помощи семьям погибших военнослужащих Вооруженных Сил, участвовавших в вооруженном сопротивлении оккупантам.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.



"Семьям погибших военнослужащих будет выплачена единовременная денежная помощь в размере 15 миллионов гривен", - сказал Шмыгаль.



Он также напомнил, что во время действия военного положения всем военнослужащим выплачивается дополнительное денежное вознаграждение в размере 30 тысяч гривен ежемесячно.



При этом военнослужащим, непосредственно участвующим в боевых действиях, размер дополнительного вознаграждения увеличивается до 100 тысяч гривен ежемесячно.