Семья погибшего военного имеет право на получение 15 млн гривен помощи - ТЦК

19:02 30 августа Киев, Украина





Представительница Подольского ТЦК в Киеве Екатерина Тищенко рассказала на брифинге об алгоритме получения ЕДП.



По словам Тищенко, родственники погибшего военнослужащего или военнослужащие могут реализовать право на получение ЕДП со дня гибели после получения свидетельства о смерти.



Выплата распределяется равными долями на всех предусмотренных законом получателей, а именно: Семья погибшего защитника или защитницы имеет право на получение единовременного денежного пособия (ЕДП) в размере 15 млн гривен.Представительница Подольского ТЦК в Киеве Екатерина Тищенко рассказала на брифинге об алгоритме получения ЕДП.По словам Тищенко, родственники погибшего военнослужащего или военнослужащие могут реализовать право на получение ЕДП со дня гибели после получения свидетельства о смерти.Выплата распределяется равными долями на всех предусмотренных законом получателей, а именно:

родителей;

одного из супругов, который не женился во второй раз;

детей, не достигших совершеннолетия, или детей, которым исполнилось 18 лет и обучаются на дневной форме обучения;

иждивенцев погибших, которыми считаются члены семьи, имеющие право на пенсию в случае потери кормильца.

Представительница ТЦК отметила, что если человек, имеющий право на получение ЕДП, в течение трех лет со дня возникновения такого права не реализовал его, его доля распределяется между другими лицами, имеющими право на получение ЕДП.



Сумма единовременной денежной помощи составляет 15 млн гривен, назначается и выплачивается равными долями всем лицам, имеющим на нее право, по их личному заявлению или заявлению их представителей.



На первом этапе это 1/5 части от назначенной суммы ЕДП, остаток 4/5 выплачивается ежемесячно, равными долями в течение 40 последующих месяцев.



Для назначения выплаты члены семьи обращаются в районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки независимо от места регистрации и пишут собственноручно заявление.



К заявлению члены семьи прилагают копии следующих документов: