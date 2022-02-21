Семьи протестующих шахтеров едут в Киев

Михаил Волынец на своей странице в Фейсбуке сообщил,что шахтерские семьи едут в Киев, чтобы усилить протест митингами в правительственном квартале
"Многие из горняков и членов шахтерских семей Кривбасса на этой неделе приехали в Киев, чтобы усилить протест митингами в правительственном квартале столицы", - отметил Волынец.
По его словам, 59 горняков шахт Криворожского железорудного комбината продолжают подземную акцию протеста.
Протесты шахтеров в Кривом Роге начались 3 сентября. По состоянию на утро 8 сентября в подземном протесте участвовали 393 работника шахт Криворожского железорудного комбината.
Государственная служба Украины по вопросам труда во время плановой проверки по поручению Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля обнаружила на железорудном комбинате 190 нарушений.
Правление КЖРК заявило, что подает заявление в полицию по блокированию производственного процесса и имущества предприятия бастующими под землей шахтерами. А также начинает мероприятия по подготовке предприятия к длительному простою.
Также администрация КЖРК категорически настаивает на том, что предусмотренные Меморандумом требования в части повышения зарплат на предприятии вступят в силу с момента, когда на поверхность поднимутся протестующие всех четырех шахт.
По его словам, 59 горняков шахт Криворожского железорудного комбината продолжают подземную акцию протеста.
Протесты шахтеров в Кривом Роге начались 3 сентября. По состоянию на утро 8 сентября в подземном протесте участвовали 393 работника шахт Криворожского железорудного комбината.
Государственная служба Украины по вопросам труда во время плановой проверки по поручению Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля обнаружила на железорудном комбинате 190 нарушений.
Правление КЖРК заявило, что подает заявление в полицию по блокированию производственного процесса и имущества предприятия бастующими под землей шахтерами. А также начинает мероприятия по подготовке предприятия к длительному простою.
Также администрация КЖРК категорически настаивает на том, что предусмотренные Меморандумом требования в части повышения зарплат на предприятии вступят в силу с момента, когда на поверхность поднимутся протестующие всех четырех шахт.
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