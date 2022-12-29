Семьи пропавших без вести будут получать бесплатную правовую помощь

15:55 29 декабря Киев, Украина

Уполномоченный по пропавшим без вести Олег Котенко подписал меморандум о сотрудничестве с Координационным штабом по предоставлению правовой помощи, чтобы семьи пропавших без вести могли получать бесплатную правовую помощь.

Об этом сообщили в Минреинтеграции.

В настоящее время в Украине без вести пропавшими считают по меньшей мере семь тысяч человек, среди которых более трехсот детей. Все они исчезли в период с 24 февраля.

По словам Котенко, при региональных офисах уполномоченного по пропавшим без вести уже оказывают юридическую поддержку, но подписанный меморандум поможет увеличить количество людей, которые получат консультации.
"Сейчас это очень важно, ведь люди, потерявшие связь с родными, оказались в очень сложной жизненной ситуации и нуждаются в особой поддержке", - напомнил чиновник.
Обратиться в контакт-центр бесплатной правовой помощи можно по номеру 0 800 213 103.