Семьи пропавших без вести будут получать бесплатную правовую помощь

Уполномоченный по пропавшим без вести Олег Котенко подписал меморандум о сотрудничестве с Координационным штабом по предоставлению правовой помощи, чтобы семьи пропавших без вести могли получать бесплатную правовую помощь.
Об этом сообщили в Минреинтеграции.
В настоящее время в Украине без вести пропавшими считают по меньшей мере семь тысяч человек, среди которых более трехсот детей. Все они исчезли в период с 24 февраля.
По словам Котенко, при региональных офисах уполномоченного по пропавшим без вести уже оказывают юридическую поддержку, но подписанный меморандум поможет увеличить количество людей, которые получат консультации.
Об этом сообщили в Минреинтеграции.
В настоящее время в Украине без вести пропавшими считают по меньшей мере семь тысяч человек, среди которых более трехсот детей. Все они исчезли в период с 24 февраля.
По словам Котенко, при региональных офисах уполномоченного по пропавшим без вести уже оказывают юридическую поддержку, но подписанный меморандум поможет увеличить количество людей, которые получат консультации.
Обратиться в контакт-центр бесплатной правовой помощи можно по номеру 0 800 213 103.
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