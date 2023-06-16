Семьи погибших в Кривом Роге получат 300 тысяч - Днепропетровская ОВА

Председатель Днепропетровской ОВА, Сергей Лысак, объявил, что власти области предоставят материальную помощь в размере 300 тысяч гривен семьям погибших в результате ракетного удара рф в Кривом Роге.
Он напомнил, что 14 июня объявлен днем траура в Кривом Роге в память о погибших.
Спасатели, коммунальные службы и волонтеры продолжают работу на месте ракетного удара, а также международные благотворительные организации оказывают гуманитарную помощь.
Как сообщалось, ночью 13 июня российские вооруженные силы атаковали Кривой Рог шестью крылатыми ракетами, в результате чего погибло 11 человек - четверо из них находились в жилом доме, а семеро - на складе частного предприятия.
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