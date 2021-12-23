Семьи Героев украсили Мемориал памяти Героев Небесной Сотни

20:05 23 Декабрь Киев, Украина

Сегодня, 23 декабря, накануне рождественско-новогодних праздников семьи Героев Небесной Сотни украсили Мемориал памяти Героев Небесной Сотни.

«Этой акции уже 5 лет. Сначала мы собирались во Львове, а потом везли венки в Киев, чтобы украсить Аллею Небесной Сотни. Последние три года мы украшаем Мемориал. Хотя физически не всегда всем удается присоединиться, но мысленно мы вместе», – отметила Андрияна Дигдалович, руководительница Музея Достоинства во Львове, дочь Героя Небесной Сотни Андрея Дигдаловича.

Все материалы для венков, а это лоза, веточки хвои и калина, родные Героев привозят из собственных садов.

«Мой сын у дома высадил туи, у меня их около двадцати. Вот так и привожу елочные ветки для плетения. Мой сын очень любил природу и жизнь. Поэтому мы здесь собираемся, общаемся в память о наших детях», – говорит Мария Панькив, мама Героя Небесной Сотни Николая-Олега Панькива.

Подобная акция уже не просто стала традиционной для Львовщины, она объединяет родных героев Небесной Сотни со всей Украины. В частности, на прошлой неделе подобная акция прошла в Киеве. Также присоединились Ровно, Тернополь, Черновцы и Винница.