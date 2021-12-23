Семьи Героев украсили Мемориал памяти Героев Небесной Сотни

Сегодня, 23 декабря, накануне рождественско-новогодних праздников семьи Героев Небесной Сотни украсили Мемориал памяти Героев Небесной Сотни.
Все материалы для венков, а это лоза, веточки хвои и калина, родные Героев привозят из собственных садов.
«Мой сын у дома высадил туи, у меня их около двадцати. Вот так и привожу елочные ветки для плетения. Мой сын очень любил природу и жизнь. Поэтому мы здесь собираемся, общаемся в память о наших детях», – говорит Мария Панькив, мама Героя Небесной Сотни Николая-Олега Панькива.
Подобная акция уже не просто стала традиционной для Львовщины, она объединяет родных героев Небесной Сотни со всей Украины. В частности, на прошлой неделе подобная акция прошла в Киеве. Также присоединились Ровно, Тернополь, Черновцы и Винница.
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