Семейный врач объяснил, какие таблетки должны быть в аптечке на случай ядерной угрозы

07:54 28 июня Киев, Украина

Перечень лекарств, которые должны быть в аптечке на случай ядерной угрозы, не так велик. Основное – это калий йодид, но и его нужно немного.



Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" сказал семейный врач Александр Прокопчук.

"На семью хватит одной пластинки. Доза — калий йодид — используемая для профилактики поражения щитовидной железы при радиационной опасности измеряется в миллиграммах, не в микрограммах", — отметил он.

Медик объяснил, что в микрограммах эти препараты используются для лечения йододефицита, и там доза очень мала: чтобы было достаточно, за один раз нужно принять 600 таблеток, что нереально и делать этого не нужно ни в коем случае.



По словам Прокопчука, никаких препаратов, которые могли бы предотвратить радиационное поражение, нет, кроме калия йодида. Но он в свою очередь спасает только один орган и только от одного радиоактивного элемента — радиоактивного йода, не спасая от лучевой болезни.