Семейный врач объяснил, какие таблетки должны быть в аптечке на случай ядерной угрозы

07:54 28 июня Киев, Украина

Перечень лекарств, которые должны быть в аптечке на случай ядерной угрозы, не так велик. Основное – это калий йодид, но и его нужно немного.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" сказал семейный врач Александр Прокопчук.
"На семью хватит одной пластинки. Доза — калий йодид — используемая для профилактики поражения щитовидной железы при радиационной опасности измеряется в миллиграммах, не в микрограммах", — отметил он.
Медик объяснил, что в микрограммах эти препараты используются для лечения йододефицита, и там доза очень мала: чтобы было достаточно, за один раз нужно принять 600 таблеток, что нереально и делать этого не нужно ни в коем случае.

По словам Прокопчука, никаких препаратов, которые могли бы предотвратить радиационное поражение, нет, кроме калия йодида. Но он в свою очередь спасает только один орган и только от одного радиоактивного элемента — радиоактивного йода, не спасая от лучевой болезни.
"Мы по официальной команде, ни в коем случае не сами, принимаем огромную дозу йода. Этот йод вырубает нашу щитовидную железу на сутки. Она перестает работать, потреблять йод извне, соответственно перестает потреблять радиоактивный йод. Предупредить поражение щитовидной железы профилактическим приемом йода нельзя. Пить калий йодид самостоятельно также нельзя", - подытожил врач.