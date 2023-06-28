Семейный врач объяснил, какие таблетки должны быть в аптечке на случай ядерной угрозы

Перечень лекарств, которые должны быть в аптечке на случай ядерной угрозы, не так велик. Основное – это калий йодид, но и его нужно немного.
Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" сказал семейный врач Александр Прокопчук.
Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" сказал семейный врач Александр Прокопчук.
Медик объяснил, что в микрограммах эти препараты используются для лечения йододефицита, и там доза очень мала: чтобы было достаточно, за один раз нужно принять 600 таблеток, что нереально и делать этого не нужно ни в коем случае.
По словам Прокопчука, никаких препаратов, которые могли бы предотвратить радиационное поражение, нет, кроме калия йодида. Но он в свою очередь спасает только один орган и только от одного радиоактивного элемента — радиоактивного йода, не спасая от лучевой болезни.
По словам Прокопчука, никаких препаратов, которые могли бы предотвратить радиационное поражение, нет, кроме калия йодида. Но он в свою очередь спасает только один орган и только от одного радиоактивного элемента — радиоактивного йода, не спасая от лучевой болезни.
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