Сельское хозяйство Украины требует только качественных минудобрений

09:36 06 Май Киев, Украина

Сельское хозяйство Украины, как аграрной страны, на сегодняшний день остается одним из ключевых двигателей украинской экономики, которая предназначена для обеспечения населения продукцией и получения сырья для промышленности. Традиционно в последние годы доля продукции агропромышленного комплекса в общем экспорте товаров из Украины составляет около 40% и обеспечивает валютную и экономическую стабильность страны.



Наряду с этим, значительную роль в развитии сельского хозяйства Украины как на внутреннем, так и на международном уровне играет обеспечение качественной и безопасной для жизни и здоровья человека сельскохозяйственной продукцией. Это должно достигаться при помощи высококачественных и безопасных минеральных удобрений, которые в том числе не истощают и не загрязняют украинскую землю и окружающую природную среду.



Эмбарго на российские удобрения, ограничения импорта, акции протеста профильных ассоциаций, «живучий» монополист, кардинальное изменение погодных условий - эти факторы уже не первый сезон оставляют заметный негативный оттенок как на химической отрасли Украины, так и на общих планах аграриев.



К сожалению, внешние и внутренние факторы последних лет негативно повлияли на рынок минудобрений. На сегодняшний день украинский рынок минеральных удобрений перенасыщен разнообразием видов и качества (азотных, фосфорных, калийных и других). Если 5 лет назад процент ввозимых в Украину удобрений не доходил до 40% от общего количества потребления, то на сегодняшний день он составляет почти 60%, а это - более 4 млн. тонн удобрений.



Основными странами-экспортерами азотных удобрений в Украине за указанный период были Беларусь - $ 43600000 (28,7%), Польша - $ 35400000 (23,34%), Грузия - $ 19900000 (13,09%) и другие страны - $ 53 млн. (34,9%). На украинском рынке можем найти Основными странами-экспортерами азотных удобрений в Украине за указанный период были Беларусь - $ 43600000 (28,7%), Польша - $ 35400000 (23,34%), Грузия - $ 19900000 (13,09%) и другие страны - $ 53 млн. (34,9%). На украинском рынке можем найти минеральные удобрения производства Китая, Польши, Литвы, Болгарии, Румынии, Турции, Марокко, Казахстана и др.



При таких объемах импорта в Украину минудобрений, на первое место выходит вопрос их качества. Анализ отечественного рынка минеральных удобрений свидетельствует о наличии неоднократных фактах использования некачественных минеральных удобрений, что приводит к значительному негативному воздействию на сельскохозяйственную продукцию, животный мир и негативно влияет на экологическую и экономическую безопасность нашего государства.



Ведь опасные химические вещества, содержащиеся в некачественных минеральных удобрениях сомнительного происхождения составляют значительную угрозу для жизни и здоровья человека, окружающей природной среды. С использованием некачественных минудобрений связан ряд экологических проблем, таких как: засоление почв, проникновение компонентов удобрений в подземные водные горизонты, загрязнение водоемов и тому подобное.



Незаконно изготовленные средства защиты растений или препараты неизвестного происхождения обычно являются низкого качества и содержат в своем составе действующие токсичные (ядовитые) вещества, которые не прошли соответствующей проверки в органах государственной власти Украины на предмет их соответствия санитарно-гигиеническим и экологическим нормативам, в результате чего их дальнейшее использование может нести опасность для окружающей среды, животных и здоровья людей.



Ярким негативным примером ситуации с использованием минеральных удобрений несоответствующего качества является ситуация, когда некоторыми украинскими коммерческими структурами - субъектами ВЭД, которые подконтрольны мощным участникам агрохимического рынка в Украине, через китайские «предприятия-площадки», осуществляются поставки пестицидов от китайских химических заводов-производителей, не прошедших сертификацию в Институте по контролю за агрохимической продукцией Министерства сельского хозяйства КНР, а следовательно не имеют официального разрешения и законных оснований, предоставленных китайским правительством на производство пестицидов.



Подводя определенные выводы можно утверждать, что полноценное развитие аграрной отрасли украинской экономики невозможно без насыщения внутреннего рынка минеральными удобрениями. Вместе с тем, сельскохозяйственные производители должны получить только качественный продукт с соответствующим количеством действующего вещества по разумной цене.



Учитывая указанные угрозы государственной безопасности Украины, одной из важнейших задач правоохранительных и соответствующих органов государственной власти является недопущение попадания на украинский рынок и использования некачественной химической продукции - пестицидов и агрохимикатов.