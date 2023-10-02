Секреты здорового сердца: рекомендации от кардиолога Анны Дорохиной

07:02 02 октября Киев, Украина

По данным Всемирной федерации сердца, сердечно-сосудистые заболевания являются убийцей №1 в мире — например, в 2021 году из-за них произошло более 20,5 миллионов смертей.

Украина является лидером в мире по смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. 450 000 утраченных жизней каждый год, большинство из которых можно было спасти.

Сердечно-сосудистые заболевания – это болезни сердечной мышцы и кровеносной системы. Среди них: ишемическая заболевание сердца, артериальная гипертензия, сердечная недостаточность, инфаркт миокарда, инсульт. Эти болезни напрямую зависят поведенческих факторов риска: курение, употребление алкоголя, несбалансированное питание, недостаточная физическая активность.

То есть здоровье сердца, как и в целом всего организма, определяется ежедневным стилем нашей жизни.