Сегодня Зеленский общался и обедал с бойцами на Донбассе

20:25 09 Июнь Киев, Украина

Сегодня на передовой, в 700 метрах от противника прошла очередная встреча президента с бойцами ВСУ. Владимир Зеленский отметил наличие у воинов высокого боевого духа.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.



"В ходе рабочей поездки на Донетчину президент посетил передний край обороны, где в последнее время происходят вражеские обстрелы. Украинские позиции, на которых побывал глава государства, расположены в 700 метрах от противника", - говорится в сообщении.



Президент встретился с военными и ознакомился с оперативной обстановкой на фронте.



"Мы видим, и военные отмечают уменьшение количества выстрелов – оно значительно снизилось за последние 7-10 дней. Однако есть провокации, и, к сожалению, бывают боевые потери. Тем не менее, слава богу, что сейчас гремит гром, а не выстрелы", - сказал Зеленский.



Он отметил, что украинские бойцы хорошо вооружены и обеспечены всем необходимым, добавив, что бойцам привозят "технические и военные вещи, которые действительно нужны для безопасности".



Глава государства отметил высокий боевой дух бойцов в зоне проведения ООС.



"Посещение наших защитников – это всегда для меня честь. Я заряжаюсь и вдохновляюсь их героизмом. Поэтому приезжаю с радостью, с гордостью", - подчеркнул Зеленский.



Президент вручил бойцам государственные награды и ценные подарки, а также вместе с ними пообедал.