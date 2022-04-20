Сегодня Запорожье ждет мариупольцев 

16:55 20 апреля Киев, Украина

Согласно договоренностям с российской стороной, сегодня должен сработать долгожданный гуманитарный коридор из Мариуполя в Запорожье.



Глава ЗОВА Александр Старух, вместе с вице-премьер министром Украины Ириной Верещук и представителями власти ждут выполнения условий россиянами и прибытия колонны.

62 автобуса, 35 скорых, 2 машины ГСЧС полностью готовы к сопровождению.

Как сообщал ранне мэр Мариуполя Вадим Бойченко, 20 апреля откроется гуманитарный коридор из Мариуполя для женщин, детей и пожилых людей. Он призвал жителей заблокированного города не бояться и эвакуироваться, заверив, что их ждут в Запорожье.

Агрессия россии вызвала в Мариуполе одну из крупнейших гуманитарных катастроф. Захватчики бомбят безоружных жителей, блокируют гуманитарную помощь.



/>Мариупольский городской голова ранее заявлял, что с начала российского вторжения в городе погибли до 20 тысяч мирных жителей.



В заблокированном Мариуполе остаются около 120 тысяч мирных жителей.