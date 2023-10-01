Сегодня вся страна отмечает День защитников и защитниц Украины

12:01 01 октября Киев, Украина

Согласно официально измененных дат празднования Рождества и других праздников, 1 октября в Украине отмечается День защитников и защитниц Украины. Вся страна замерла на минуту в 9:00, чтобы минутой молчания почтить память погибших Героев.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видеообращение в День защитников и защитниц Украины, в котором поблагодарил всех, кто встал на защиту родной земли.

Президент подчеркнул, что среди защитников - не только опытные профессиональные военные, но и совсем юные ребята, ушедшие на фронт прямо со студенческой скамьи.

"Тяжелые времена сделали нас сильными. А сильные приближают победные времена. Шаг за шагом. Сегодня, завтра, каждый день, ежеминутно. Ни планово, ни аварийно никто не имеет и не сможет отключить нашу стойкость, выдержку, прочность, отвагу. Они не имеют срока действия, конечной даты или крайней точки, после которой мы прекратили бы сопротивление и борьбу, кроме одной – нашей победы. Ежедневно приближая ее, мы говорим: "Будем бороться столько, сколько потребуется!" Мы делали это в первые минуты 24 февраля, делаем все эти 585 дней и будем делать это дальше", - сказал президент.

Также защитников и защитниц Украины поздравил с праздником Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

В приветственном слове Залужный выразил уважение и благодарность каждому защищающему родную землю, а также уверенность в победе над врагом.