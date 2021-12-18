Сегодня Всемирный День мозга

07:51 22 Июль Киев, Украина

Сегодня ученые всего мира отмечают день мозга, самого таинственного и наименее исследованного органа человеческого организма.

В последние годы все чаще всевозможные федерации и ассоциации врачей-специалистов определенного профиля, стремясь повысить внимание людей и государственных органов здравоохранения к вопросам здоровья человека, учреждают дни, посвященные здоровью того или иного органа человека, либо системы органов. Именно с такой целью Всемирная Федерация неврологии учредила Всемирный день мозга и постановила отмечать его ежегодно 22 июля.

Головной мозг фактически является командной структурой, благодаря которой осуществляется работа всех органов человека. Любой сбой в его работе сказывается на жизнеспособности человека.

Заболевания нервной системы человека, в том числе заболевания головного мозга несут для человека тяжелые последствия, предсказать которые порой бывает трудно

Неврологи всего мира трудятся над созданием системы профилактики изученных заболеваний, возможных травм. Систематизируя имеющиеся знания, опираясь на научные открытия, используя передовые технологии в области медицинского оборудования и фармакологии, специалисты обмениваются опытом и стремятся к поиску наиболее эффективных способов диагностики и лечения заболеваний головного мозга.

Ежегодно Всемирная Федерация неврологов, созданная еще в 1957 году, организует мероприятия, посвященные Всемирному дню мозга. На этих форумах, конференциях и съездах встречаются ведущие специалисты в области неврологии, оперирующие нейрохирурги, ученые, неврологи и невропатологи. Освящение открытий в области головного мозга за истекший год, обмен опытом и выработка новых методов лечения и профилактики заболеваний – основные пункты повестки дня подобных мероприятий.

Общими рекомендациями врачей для поддержания здоровья головного мозга являются здоровый образ жизни, отказ от вредных привычек, здоровый сон, здоровое питание, ходьба, прогулки на свежем воздухе или физические тренировки, постоянный «тренинг» мозга через решение нестандартных задач, поисков решения, общение с высокоинтеллектуальными людьми, умственная деятельность (чтение, решение кроссвордов, головоломок и т.д.).