Сегодня вошла в оборот монета, посвященная юбилею Василия Стефаника

В честь 150-летнего юбилея украинского политического, общественного и культурного деятеля Василия Стефаника, Нацбанк запустил в оборот двухгривневую памятную монету с его изображением.
Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.
Монета номиналом 2 гривни входит в серию "Выдающиеся личности Украины". Она традиционно изготовлена из нейзильбера, а ее тираж составил 35 тысяч штук.
На аверсе монеты размещены: вверху - малый Государственный Герб Украины, по обе стороны от которого - 2021; в центре - стилизованная композиция: на фоне окна сельского дома - портрет Василия Стефаника, справа от которого - колосок, который символизирует писательское перо; надписи: УКРАИНА (над портретом), номинал - 2 (справа), гривни (полукругом справа), Василий Стефаник 1871-1936 (внизу полукругом) логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины (справа между надписями).
На реверсе монеты на зеркальном фоне изображена одинокая фигура человека, который собрался в дальний путь, на переднем плане - каменный крест, справа и слева от которого колоски, по обе стороны от фигуры - стилизованные птицы.
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