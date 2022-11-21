Сегодня во всех регионах будут плановые отключения света

В понедельник, 21 ноября, во всех регионах Украины будут плановые отключения электроэнергии. Аварийные отключения пока не прогнозируются.
Об этом сообщили в Укрэнерго.
Графики почасовых отключений составляют и применяют облэнерго, перечень которых можно найти по ссылке .
Ранее в ДТЭК объяснили , что стабилизационные отключения происходят по инициативе НЭК Укрэнерго на заранее определенный объем электроэнергии, которую нужно сэкономить. В то же время, экстренные отключения приходится применять, когда НЭК Укрэнерго нужно сбалансировать энергосистему на большую мощность, чем это предусмотрено графиком.
Ранее в ДТЭК объяснили , что стабилизационные отключения происходят по инициативе НЭК Укрэнерго на заранее определенный объем электроэнергии, которую нужно сэкономить. В то же время, экстренные отключения приходится применять, когда НЭК Укрэнерго нужно сбалансировать энергосистему на большую мощность, чем это предусмотрено графиком.
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