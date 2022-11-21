Сегодня во всех регионах будут плановые отключения света

07:03 21 ноября Киев, Украина

В понедельник, 21 ноября, во всех регионах Украины будут плановые отключения электроэнергии. Аварийные отключения пока не прогнозируются.

Об этом сообщили в Укрэнерго

"В выходные дни нам удалось несколько смягчить ограничение потребления, несмотря на резкое похолодание. На понедельник, 21 ноября, дополнительные аварийные отключения также не прогнозируются. Мы продолжаем делаем все возможное для возвращения света в ваши дома", - добавили в Укрэнерго.





Ранее в Графики почасовых отключений составляют и применяют облэнерго, перечень которых можно найти по ссылке Ранее в ДТЭК объяснили , что стабилизационные отключения происходят по инициативе НЭК Укрэнерго на заранее определенный объем электроэнергии, которую нужно сэкономить. В то же время, экстренные отключения приходится применять, когда НЭК Укрэнерго нужно сбалансировать энергосистему на большую мощность, чем это предусмотрено графиком.