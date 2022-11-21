Сегодня во всех регионах будут плановые отключения света

07:03 21 ноября Киев, Украина

В понедельник, 21 ноября, во всех регионах Украины будут плановые отключения электроэнергии. Аварийные отключения пока не прогнозируются.
 
Об этом сообщили в Укрэнерго.
"В выходные дни нам удалось несколько смягчить ограничение потребления, несмотря на резкое похолодание. На понедельник, 21 ноября, дополнительные аварийные отключения также не прогнозируются. Мы продолжаем делаем все возможное для возвращения света в ваши дома", - добавили в Укрэнерго.
Графики почасовых отключений составляют и применяют облэнерго, перечень которых можно найти по ссылке .

Ранее в ДТЭК объяснили , что стабилизационные отключения происходят по инициативе НЭК Укрэнерго на заранее определенный объем электроэнергии, которую нужно сэкономить. В то же время, экстренные отключения приходится применять, когда НЭК Укрэнерго нужно сбалансировать энергосистему на большую мощность, чем это предусмотрено графиком.
"Предугадать их невозможно, ведь мы получаем команду внезапно и должны выполнить ее в течение 10-15 минут", - добавили в ДТЭК.