Сегодня в Житомирской и Кировоградской областях запустят камеры автофиксации нарушений ПДД

Сегодня в районе полудня будут запущены камеры автофиксации нарушений ПДД на дорогах в Житомирской и Кировоградской областей, а также в Кропивницком и Харькове.
Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.
Отмечается, что Кропивницкий и Харьков станут вторым и третьим областными центрами после Киева, в которых заработают камеры автофиксации.
Расположение камер
Кировоградская область:
на 248 км+169 автодороги М-05 в направлении г. Одесса (ограничение скорости 110 км/ч)
на 253 км+462 автодороги М-05 в направлении г. Киев (ограничение скорости 110 км / ч)
Отмечается, что Кропивницкий и Харьков станут вторым и третьим областными центрами после Киева, в которых заработают камеры автофиксации.
Расположение камер
Кировоградская область:
на 248 км+169 автодороги М-05 в направлении г. Одесса (ограничение скорости 110 км/ч)
на 253 км+462 автодороги М-05 в направлении г. Киев (ограничение скорости 110 км / ч)
Житомирская область:
на 94 км+461 автодороги М-06 в направлении г. Киев (ограничение скорости 110 км / ч)
на 94 км+686 автодороги М-06 в направлении г. Житомир (ограничение скорости 110 км/ч)
на 97 км+297 автодороги М-06 в направлении г. Киев (ограничение скорости 110 км / ч)
на 97 км+627 автодороги М-06 в направлении г. Житомир (ограничение скорости 110 км/ч)
на 158 км+305 (с. Березовка, Житомирский р-ну) автодороги М-06 в направлении м. Ровно (ограничение скорости 50 км/ч)
г. Кропивницкий:
ул. Яновского, 65, в направлении ул. Ушакова (ограничение скорости 50 км / ч)
ул. Холодноярская, 196, в направлении ул. Короленко (ограничение скорости 50 км/ч)
ул. Полтавская, 40, в направлении пл. Дружбы Народов (ограничение скорости 50 км/ч).
ул. Яновского, 65, в направлении ул. Ушакова (ограничение скорости 50 км / ч)
ул. Холодноярская, 196, в направлении ул. Короленко (ограничение скорости 50 км/ч)
ул. Полтавская, 40, в направлении пл. Дружбы Народов (ограничение скорости 50 км/ч).
г. Харьков:
просп. Московский, 118, в направлении ул. Соича (ограничение скорости 50 км/ч)
В сообщении отмечается, что эти места расположения камер автофиксации выбрали из-за значительного количества выявленных на них нарушений скоростного режима, которые приводили к аварийным ситуациям и ДТП с тяжелыми последствиями.
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