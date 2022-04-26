Сегодня в Житомирской и Кировоградской областях запустят камеры автофиксации нарушений ПДД

10:17 26 июля Киев, Украина

Сегодня в районе полудня будут запущены камеры автофиксации нарушений ПДД на дорогах в Житомирской и Кировоградской областей, а также в Кропивницком и Харькове.
 
Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.

Отмечается, что Кропивницкий и Харьков станут вторым и третьим областными центрами после Киева, в которых заработают камеры автофиксации.

Расположение камер

Кировоградская область:

на 248 км+169 автодороги М-05 в направлении г. Одесса (ограничение скорости 110 км/ч)
на 253 км+462 автодороги М-05 в направлении г. Киев (ограничение скорости 110 км / ч)

Житомирская область:

на 94 км+461 автодороги М-06 в направлении г. Киев (ограничение скорости 110 км / ч)
на 94 км+686 автодороги М-06 в направлении г. Житомир (ограничение скорости 110 км/ч)
на 97 км+297 автодороги М-06 в направлении г. Киев (ограничение скорости 110 км / ч)
на 97 км+627 автодороги М-06 в направлении г. Житомир (ограничение скорости 110 км/ч)
на 158 км+305 (с. Березовка, Житомирский р-ну) автодороги М-06 в направлении м. Ровно (ограничение скорости 50 км/ч)
 
г. Кропивницкий:

ул. Яновского, 65, в направлении ул. Ушакова (ограничение скорости 50 км / ч)
ул. Холодноярская, 196, в направлении ул. Короленко (ограничение скорости 50 км/ч)
ул. Полтавская, 40, в направлении пл. Дружбы Народов (ограничение скорости 50 км/ч).

г. Харьков:

просп. Московский, 118, в направлении ул. Соича (ограничение скорости 50 км/ч)

В сообщении отмечается, что эти места расположения камер автофиксации выбрали из-за значительного количества выявленных на них нарушений скоростного режима, которые приводили к аварийным ситуациям и ДТП с тяжелыми последствиями.