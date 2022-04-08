Сегодня в Украине заморозки, местами туман

07:35 11 ноября Киев, Украина

Украинский гидрометцентр сообщает о незначительном снижении температуры, ночью ожидаются заморозки, температура воздуха от -2 градусов до +10. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.



Ночью температура воздуха от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза. Днем обещают от +3 до +8 градусов. На Закарпатье и в Одесской области днем воздух прогреется до 10 градусов выше нуля, а ночью — 1-6 градусов тепла.



