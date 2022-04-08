Сегодня в Украине заморозки, местами туман

Украинский гидрометцентр сообщает о незначительном снижении температуры, ночью ожидаются заморозки, температура воздуха от -2 градусов до +10. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Ночью температура воздуха от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза. Днем обещают от +3 до +8 градусов. На Закарпатье и в Одесской области днем воздух прогреется до 10 градусов выше нуля, а ночью — 1-6 градусов тепла.
В среду в Киеве будет облачно с прояснениями. Синоптики обещают без осадков. Ночью и утром туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью будет 1-3 градуса тепла. Днем воздух прогреется до 5-7 градусов выше нуля.
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