Сегодня в Украине вступает в силу Стамбульская конвенция

17:22 01 ноября Киев, Украина

1 ноября в Украине вступает в силу Конвенция Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия.

Об этом сообщил Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец.
“1 ноября 2022 года для Украины вступает в силу Стамбульская конвенция. Согласно ей, пострадавшим лицам обеспечивается наилучшая защита и поддержка, содействие их физическому, психологическому и социальному восстановлению», – говорится в сообщении.
Согласно Стамбульской конвенции, для пострадавших от насилия обеспечиваются следующие меры:
  • применение защитных предписаний;
  • обеспечение информирования пострадавших об их правах и возможностях получения помощи и защиты;
  • обеспечение деятельности специализированных служб поддержки;
  • не умалчивание проблемы домашнего насилия;
  • защита и поддержка детей – свидетелей домашнего насилия.
Впрочем, по словам Лубинца, несмотря на важность вопроса, особенно в условиях продолжительной войны, существуют мифы о Стамбульской конвенции.
«Например, Стамбульская конвенция вводит в национальное законодательство Украины понятие «гендер», которое будет негативно влиять на институт семьи. В то же время, понятие "гендерного равенства" как равный правовой статус женщин и мужчин используется в законе Украины "Об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин" с 2005 года и не несет никакого вреда , - подчеркнул Лубинец.
Он добавил, что противники Стамбульской конвенции в Украине также апеллируют к тому, что последняя противоречит религиозным традициям в Украине. Однако конвенция не регулирует религиозные нормы или верования, а подчеркивает, что культура, обычаи, религия, традиции или так называемая честь не должны рассматриваться как оправдание какого-либо акта насилия.
 
Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич поздравила Украину со вступлением в силу Стамбульской конвенции.
Об этом она написала в Твиттере.
"Я приветствую вступление в силу Стамбульской конвенции сегодня в Украине и Соединенном Королевстве", - отметила Пейчинович-Бурич.
 