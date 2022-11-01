Сегодня в Украине вступает в силу Стамбульская конвенция

1 ноября в Украине вступает в силу Конвенция Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия.
Об этом сообщил Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец.
Об этом сообщил Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец.
Согласно Стамбульской конвенции, для пострадавших от насилия обеспечиваются следующие меры:
- применение защитных предписаний;
- обеспечение информирования пострадавших об их правах и возможностях получения помощи и защиты;
- обеспечение деятельности специализированных служб поддержки;
- не умалчивание проблемы домашнего насилия;
- защита и поддержка детей – свидетелей домашнего насилия.
Впрочем, по словам Лубинца, несмотря на важность вопроса, особенно в условиях продолжительной войны, существуют мифы о Стамбульской конвенции.
Он добавил, что противники Стамбульской конвенции в Украине также апеллируют к тому, что последняя противоречит религиозным традициям в Украине. Однако конвенция не регулирует религиозные нормы или верования, а подчеркивает, что культура, обычаи, религия, традиции или так называемая честь не должны рассматриваться как оправдание какого-либо акта насилия.
Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич поздравила Украину со вступлением в силу Стамбульской конвенции.
Об этом она написала в Твиттере.
Об этом она написала в Твиттере.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии