Сегодня в Украине вступает в силу Стамбульская конвенция

17:22 01 ноября Киев, Украина





Об этом сообщил Уполномоченный ВР по правам человека 1 ноября в Украине вступает в силу Конвенция Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия.Об этом сообщил Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец

“1 ноября 2022 года для Украины вступает в силу Стамбульская конвенция. Согласно ей, пострадавшим лицам обеспечивается наилучшая защита и поддержка, содействие их физическому, психологическому и социальному восстановлению», – говорится в сообщении.

Согласно Стамбульской конвенции, для пострадавших от насилия обеспечиваются следующие меры:

применение защитных предписаний;

обеспечение информирования пострадавших об их правах и возможностях получения помощи и защиты;

обеспечение деятельности специализированных служб поддержки;

не умалчивание проблемы домашнего насилия;

защита и поддержка детей – свидетелей домашнего насилия.

Впрочем, по словам Лубинца, несмотря на важность вопроса, особенно в условиях продолжительной войны, существуют мифы о Стамбульской конвенции.

«Например, Стамбульская конвенция вводит в национальное законодательство Украины понятие «гендер», которое будет негативно влиять на институт семьи. В то же время, понятие "гендерного равенства" как равный правовой статус женщин и мужчин используется в законе Украины "Об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин" с 2005 года и не несет никакого вреда , - подчеркнул Лубинец.

Он добавил, что противники Стамбульской конвенции в Украине также апеллируют к тому, что последняя противоречит религиозным традициям в Украине. Однако конвенция не регулирует религиозные нормы или верования, а подчеркивает, что культура, обычаи, религия, традиции или так называемая честь не должны рассматриваться как оправдание какого-либо акта насилия.

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич поздравила Украину со вступлением в силу Стамбульской конвенции.

Об этом она написала в Твиттере.