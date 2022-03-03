Сегодня в Украине тепло, но местами пройдут дожди

08:22 09 Октябрь Киев, Украина

Количество дождей, заливающих Украину сходит к минимуму, а температура воздуха становится выше. Бабье лето возвращается в Украину.



/>Синоптики обещают переменную облачность. Ночью в Винницкой, Житомирской, местами в Киевской и Одесской областях небольшие дожди. На остальной территории Украины без осадков.



В Винницкой, Житомирской областях ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, а на западе северо-западный 7-12 м/с. В юго-восточной части местами порывы будут достигать 15-20 м/с.



Днем воздух прогреется до + 17-22 градусов. В южных и восточных областях будет теплее — до 24 выше нуля. В Карпатах столбики термометров поднимутся до + 7-12 градусов. Ночью прохладнее: 9-14 градусов тепла. На крайнем востоке и западе страны температура опустится до + 4-8 градусов.







В Киеве в пятницу переменная облачность. Синоптики осадков не прогнозируют. Ветер юго-восточный, 7-10 м/с. Днем воздух прогреется до +20 градусов. Температура ночью опустится до + 12-14 градусов.