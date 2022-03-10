Сегодня в Украине тепло и туманно

09:06 15 Октябрь Киев, Украина

Укргидрометцентр по всей территории Украины обещает переменную облачность. Ночью в восточных областях и на Закарпатье дожди. На остальной территории Украины без осадков. Ветер юго-западный и южный 5-10 м/с.



Температура в западных и северных областях ночью 4-9 градусов тепла. Днем воздух прогреется до + 12-17 градусов. На остальной территории ночью 7-12 выше нуля. Днем столбики термометров поднимутся до + 17-22 градусов. В Карпатах 15 октября небольшие осадки. Температура ночью и днем 0-5 градусов тепла, а днем 6-11 градусов.



В Киеве в четверг переменная облачность. В Киеве в четверг переменная облачность. Синоптики осадков не прогнозируют. Температура ночью 6-8 градусов тепла. Днем воздух прогреется до + 14-16 градусов.

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