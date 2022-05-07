Сегодня в Украине празднуют День пехоты

09:44 06 мая Киев, Украина

Сегодня, 6 мая, свой профессиональный праздник отмечают украинские пехотинцы. Именно на плечи пехоты легла основная тяжесть борьбы за свободу, независимость и территориальную целостность Украины. Многочисленные примеры мужества и героизма, пехотинцев в боях с русским оккупантом, уже стали образцом верности и служению Родине.

Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев поздравил пехотинцев.

Автор «Байрактора» Тарас Боровок, посвятил пехотинцам новую песню «Идет пехота...».

Праздник установлен 19 апреля 2019 года с целью чествования мужества и героизма воинов механизированных, мотопехотных, горно-штурмовых воинских частей и подразделений Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины

Датой праздника было выбрано 6 мая, поскольку именно в этот день в 1648 году казаки победили в сражении у Желтых Вод.



Это первая победная битва национальной освободительной борьбы под руководством Богдана Хмельницкого. Кроме того, 6 мая отмечают религиозный праздник — День Георгия Победоносца. Он является одним из покровителей украинской армии.