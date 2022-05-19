Сегодня в Украине отмечают День вышиванки

09:16 19 мая Киев, Украина

Сегодня, 19 мая, в Украине отмечают День вышиванки – праздник, посвященный традиционной вышитой одежде нашей страны. В этот день принято носить вышиванки или же дополнять повседневную одежду вышивкой.

Вышиванка вдохновляет и объединяет миллионы украинцев по всему миру, независимо от возраста, пола, профессии, ведь вышиванка – наш генетический код нации . И теперь он несокрушимый!

Впервые этот праздник отметили в 2006 году, когда студентка Черновицкого национального университета предложила своим одногруппникам прийти на занятия в вышитых рубашках. Инициативу поддержали и преподаватели, и студенты всего учебного заведения. Несколько лет праздник отмечался только в стенах университета, а затем эта традиция распространилась и по другим городам Украины.



День украинской вышиванки не имеет постоянной даты - ежегодно он отмечается в третью неделю мая. В 2022-м году праздник выпадает на 19 мая.