Сегодня в Украине отмечают День военной разведки

10:21 07 сентября Киев, Украина

Во время полномасштабной войны с россией уже доказано, что профессионализм украинских разведчиков дал эффективные результаты и привел к военным провалам оккупантов.

Украинские разведчики отмечают свой праздник с 2007 года, когда его ввели в соответствии с приказом министра обороны Украины. Он отмечается в органах военного управления, соединениях и воинских частях разведки Министерства обороны и Вооруженных Сил Украины.

Военная разведка начала создаваться вместе с ВСУ. 7 сентября 1992 года президент Украины Леонид Кравчук подписал указ о создании Управления военной стратегической разведки МО – именно поэтому этот день позже стал праздником. В 1994 году все функции разведки окончательно объединило главное управление разведки Минобороны (ГУР МО).

22 марта 2001 года Верховная Рада приняла закон О разведывательных органах Украины, согласно которому ГУР МО получило статус специального органа государственной власти.

Поздравил воинов-разведчиков командующий Объединенными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.
«Работа разведчика – это глубокие аналитические знания умноженные на опыт, а также отличная физическая подготовка и готовность к самопожертвованию для выполнения задач государственного веса.

В условиях ведения боевых действий трудно представить состояние управления подразделениями без данных, которые постоянно обновляются и предоставляются военной разведкой», – отметил Наев.