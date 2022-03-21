Сегодня в Украине отмечают День молодежи: поздравление президента

11:56 27 июня Киев, Украина

В Украине вот уже в 27-ой раз каждое последнее воскресенье июня отмечают День молодежи . Президент Владимир Зеленский торжественно поздравил украинцев с праздником.

Соответствующее сообщение он разместил в Инстаграме в воскресенье, 27 июня.



"Вы уверенно движетесь к своей цели и легко преодолеваете любые трудности. Пусть так будет всегда! Вы – надежда и будущее нашей страны. С праздником! С Днем молодежи!", – написал Зеленский.



Он подчеркнул, что украинская молодежь – свободная, амбициозная и умная.



Как известно, Украина ежегодно в последнее воскресенье июня отмечает День молодежи в соответствии с указом президента от 22 июня 1994 года. Праздник установлен в поддержку инициативы молодежных объединений и организаций Украины. В этом году этот праздник приходится на 27 июня.



Напомним, в мае нынешнего года Владимир Зеленский подписал закон о принципах молодежной политики. Этот документ имплементирует в украинское законодательство большинство положений Европейской хартии об участии молодежи в общественной жизни на местном и региональном уровне.