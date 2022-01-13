Сегодня в Украине отмечается День пограничника

11:49 30 Апрель Киев, Украина

Сегодня 30 апреля Украина чтит труд людей, которые ежедневно несут службу, защищая границы нашей страны на суше и на море.

Праздник День пограничника установлен согласно указу Президента от 27 апреля 2018 года «С целью чествования мужества и героизма защитников государственной границы Украины, учитывая вклад пограничников в борьбу за независимость Украины».



Дата этого праздника выбрана не случайно: именно в этот день, в 1918 году, во время русско-украинской войны, армия УНР вышла на границу Украины и установила на ней государственные символы.

Введение этой даты празднования профессионального праздника украинских пограничников сделано в контексте проведения декоммунизации в нашем государстве и ряда эффективных и результативных шагов, предпринятых в Украине за последние годы, которые укрепляют нашу национальную идентичность.



Президент Украины Владимир Зеленский поздравил пограничников с праздником.

"Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем пограничника Украины. На сегодняшний день пограничник Украины - не только лицо страны для тех, кто пересекает государственную границу в пунктах пропуска, это прежде всего защитник государства, ответственный перед украинским народом за нерушимость и неизменность линии государственной границы, обеспечение его безопасности", - подчеркнул он в поздравлении.

По словам Зеленского, охрана государственной границы требует координации деятельности военных формирований и правоохранительных органов, принятия мер по противодействию преступности, незаконной миграции, терроризму, защиты неприкосновенности внешних рубежей страны.

"Выполняя свой почетный долг, вы даете возможность нашим соотечественникам мирно работать, мечтать, строить будущее", - заявил Президент.

"Склоняем головы перед героями-пограничниками, которые отдали жизнь за Украину. Будем достойными их памяти!", - подчеркнул Зеленский.

Он пожелал всем сотрудникам, ветеранам пограничной службы крепкого здоровья, оптимизма и новых успехов во имя сильного и непобедимого Украинского государства.