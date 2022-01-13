Сегодня в Украине отмечается День пограничника

Сегодня 30 апреля Украина чтит труд людей, которые ежедневно несут службу, защищая границы нашей страны на суше и на море.
Праздник День пограничника установлен согласно указу Президента от 27 апреля 2018 года «С целью чествования мужества и героизма защитников государственной границы Украины, учитывая вклад пограничников в борьбу за независимость Украины».
Дата этого праздника выбрана не случайно: именно в этот день, в 1918 году, во время русско-украинской войны, армия УНР вышла на границу Украины и установила на ней государственные символы.
Дата этого праздника выбрана не случайно: именно в этот день, в 1918 году, во время русско-украинской войны, армия УНР вышла на границу Украины и установила на ней государственные символы.
Введение этой даты празднования профессионального праздника украинских пограничников сделано в контексте проведения декоммунизации в нашем государстве и ряда эффективных и результативных шагов, предпринятых в Украине за последние годы, которые укрепляют нашу национальную идентичность.
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил пограничников с праздником.
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил пограничников с праздником.
По словам Зеленского, охрана государственной границы требует координации деятельности военных формирований и правоохранительных органов, принятия мер по противодействию преступности, незаконной миграции, терроризму, защиты неприкосновенности внешних рубежей страны.
Он пожелал всем сотрудникам, ветеранам пограничной службы крепкого здоровья, оптимизма и новых успехов во имя сильного и непобедимого Украинского государства.
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