Сегодня в Украине и мире чтят память жертв геноцида крымскотатарского народа

18 мая —День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, как и День памяти жертв Голодомора, напоминают о том, что бывает с людьми, лишёнными собственного государства и попавшими под власть чужого.
В этот день в 1944 году с полуострова был отправлен первый эшелон крымских татар. Всего было депортировано около 200 тысяч человек.
Память о трагических страницах нашей истории особенно остра сейчас, когда тысячи украинцев из оккупированных территорий насильно вывозятся в россию. Весь мир знает, кто стоит за этими страшными преступлениями.
18 мая — это ещё одно свидетельство против лжи российской пропаганды о Крыме как исконно русской земле. Весь цивилизованный мир никогда не признает аннексии Крыма.
Чтя память жертв геноцида крымскотатарского народа, мы еще раз заявляем: Крым – это Украина, а россия – преступник, убийца и оккупант!
Память о трагических страницах нашей истории особенно остра сейчас, когда тысячи украинцев из оккупированных территорий насильно вывозятся в россию. Весь мир знает, кто стоит за этими страшными преступлениями.
18 мая — это ещё одно свидетельство против лжи российской пропаганды о Крыме как исконно русской земле. Весь цивилизованный мир никогда не признает аннексии Крыма.
Чтя память жертв геноцида крымскотатарского народа, мы еще раз заявляем: Крым – это Украина, а россия – преступник, убийца и оккупант!
Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров разместил рекомендации относительно проведения мемориальных мероприятий в аннексированном россией Крыму.
Он также сообщил о мероприятиях (дуа и возложение цветов), на временно оккупированных россией территориях Херсонской и Запорожской областей.
Также запланирован международный онлайн-митинг памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.
Также запланирован международный онлайн-митинг памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.
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