Сегодня в Украине и мире чтят память жертв геноцида крымскотатарского народа

10:04 18 мая Киев, Украина

18 мая —День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, как и День памяти жертв Голодомора, напоминают о том, что бывает с людьми, лишёнными собственного государства и попавшими под власть чужого.

В этот день в 1944 году с полуострова был отправлен первый эшелон крымских татар. Всего было депортировано около 200 тысяч человек.



Память о трагических страницах нашей истории особенно остра сейчас, когда тысячи украинцев из оккупированных территорий насильно вывозятся в россию. Весь мир знает, кто стоит за этими страшными преступлениями.



18 мая — это ещё одно свидетельство против лжи российской пропаганды о Крыме как исконно русской земле. Весь цивилизованный мир никогда не признает аннексии Крыма.



Чтя память жертв геноцида крымскотатарского народа, мы еще раз заявляем: Крым – это Украина, а россия – преступник, убийца и оккупант!

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров разместил рекомендации относительно проведения мемориальных мероприятий в аннексированном россией Крыму.

«В условиях временной оккупации рф Крыма все мемориальные мероприятия, проводимые крымскотатарской общественностью в память жертв геноцида крымскотатарского народа, проводятся исключительно под крымскотатарскими национальными флагами, обрамленными черной траурной лентой. Участие в мероприятиях представителей российских оккупационных властей и местных коллаборантов, а также использование российской оккупационной символики не разрешается. Поскольку не исключаются намеренно чрезмерные требования к участникам мероприятий «придерживаться эпидемиологического режима в связи с COVID-19», который в Крыму давно уже никем не соблюдается, рекомендуется возложение цветов проводить небольшими группами в составе 3-5 человек с применением индивидуальных мер защиты», – написал Чубаров в фейсбуке.

Он также сообщил о мероприятиях (дуа и возложение цветов), на временно оккупированных россией территориях Херсонской и Запорожской областей.



Также запланирован международный онлайн-митинг памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.