Сегодня в Украине чтят память жертв Бабьего Яра

11:02 29 сентября Киев, Украина

29 сентября - годовщина массовых расстрелов мирного населения в урочище Бабий Яр, одном из самых известных мест свидетелей нацистских преступлений.
 
29 сентября 1941 года в оккупированном нацистами Киеве нелюди впервые расстреляли безоружных. В урочище Бабий Яр эсэсовцы убили почти все еврейское население города – более 50 тысяч мужчин, женщин и детей. А за два года оккупации количество жертв в урочище достигло 100 тысяч человек.

Нацисты заставляли людей раздеваться, отбирали личные вещи, затем дубинками гнали к краю оврага, где на противоположной стороне сидели пулеметчики.

Дело нацистов в 2022 году продолжили российские оккупанты, они точно так же убивают людей на временно оккупированных территориях. Ступив на нашу землю, "русский мир" оставляет разрушенные города и братские могилы. 
"Казалось бы, этот ужас остался навсегда в прошлом. Но через 81 год в Украине, в центре Европы, это снова повторилось. Расстрелы, массовые захоронения. Те, кто устраивал геноцид в 1941-м, и те, кто устраивает геноцид в 2022-м, — одинаковые преступники, которым дорога только к международному трибуналу", — сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.