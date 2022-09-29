Сегодня в Украине чтят память жертв Бабьего Яра

11:02 29 сентября Киев, Украина

29 сентября - годовщина массовых расстрелов мирного населения в урочище Бабий Яр , одном из самых известных мест свидетелей нацистских преступлений.

29 сентября 1941 года в оккупированном нацистами Киеве нелюди впервые расстреляли безоружных. В урочище Бабий Яр эсэсовцы убили почти все еврейское население города – более 50 тысяч мужчин, женщин и детей. А за два года оккупации количество жертв в урочище достигло 100 тысяч человек.



Нацисты заставляли людей раздеваться, отбирали личные вещи, затем дубинками гнали к краю оврага, где на противоположной стороне сидели пулеметчики.



Дело нацистов в 2022 году продолжили российские оккупанты, они точно так же убивают людей на временно оккупированных территориях. Ступив на нашу землю, "русский мир" оставляет разрушенные города и братские могилы.