Сегодня в Украине чтят память защитников Донецкого аэропорта

12:30 16 января Киев, Украина

242 дня (с 26 мая 2014 по 22 января 2015 года) украинские военные противостояли российско-оккупационным войскам, упорно отстаивая аэропорт. Оборона закончилась после полного разрушения старого и нового терминалов.



Самые ожесточенные бои за Донецкий аэропорт пришлись на январь 2015 года, а 13 января упала диспетчерская башня, ставшая символом обороны аэропорта

Дальше бои шли за этажи нового терминала. 18-20 января 2015 года украинские военные удерживали первый этаж терминала. Подвальные помещения и верхние этажи уже контролировались россиянами.



Враг, воспользовавшись перемирием для эвакуации убитых и раненых, заминировали перекрытие здания и взорвали их.

Всего, по официальным данным, погибли более 100 военных, около 440 получили ранения. Защитников Донецкого аэропорта назвали «киборгами» за их способность вести бои в очень сложных условиях с силами противника, значительно превосходящими в живой силе и технике. За время обороны аэропорта были нескончаемые штурмы этого клочка украинской земли.



"Киборги выстояли, не выдержал бетон", – фраза, вошедшая в историю вместе с подвигом украинских бойцов.