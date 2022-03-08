Сегодня в Украине будет ясно и тепло

Сегодня, 12 октября, синоптики прогнозириуют по всей Украине сухую и ясную погоду. На западе страны возможны осадки, ночью и утром местами туман.
В западных областях днем температура будет колебаться на уровне + 15-19. В остальных областях днем воздух прогреется до 19-23 градусов тепла. Температура ночью 7-13 градусов.
В Киеве 12 октября переменная облачность. Осадков синоптики не прогнозируют. Ветер преимущественно юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 9-11 градусов тепла. Днем воздух прогреется до + 17-19.
В западных областях днем температура будет колебаться на уровне + 15-19. В остальных областях днем воздух прогреется до 19-23 градусов тепла. Температура ночью 7-13 градусов.
В Киеве 12 октября переменная облачность. Осадков синоптики не прогнозируют. Ветер преимущественно юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 9-11 градусов тепла. Днем воздух прогреется до + 17-19.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии