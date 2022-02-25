Сегодня в Украине будет прохладная дождливая погода

Сегодня в Украине будет дождливо и прохладно. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.
/>Синоптики обещают переменную облачность. Кроме того, будут небольшие дожди, местами грозы, в западных областях умеренные, в Карпатах ночью значительные дожди. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в восточных областях местами порывы 15-20 м/с.
Днем воздух прогреется до 14-19 градусов тепла. На юге страны будет теплее: столбики на термометрах поднимутся до +22. Температура ночью 8-13 выше нуля. В Карпатах ночью и днем 5-10 выше нуля.
/>Синоптики обещают переменную облачность. Кроме того, будут небольшие дожди, местами грозы, в западных областях умеренные, в Карпатах ночью значительные дожди. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в восточных областях местами порывы 15-20 м/с.
Днем воздух прогреется до 14-19 градусов тепла. На юге страны будет теплее: столбики на термометрах поднимутся до +22. Температура ночью 8-13 выше нуля. В Карпатах ночью и днем 5-10 выше нуля.
В Киеве 2 октября синоптики прогнозируют небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Днем воздух прогреется до + 15-17. Температура ночью 10-12 градусов тепла.
Как сообщалось ранее, в октябре в Украину придет настоящая осенняя погода со средней температурой ниже 15 ° и с умеренными осадками. Средняя месячная температура предполагается на уровне 7-12 ° тепла (в горах 6-7 ° тепла), что близко к средним многолетним значениям. В то же время отмечается, что месячное количество осадков ожидается в пределах средних многолетних значений: 30-65 мм, в Карпатах местами 75-100 мм.
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