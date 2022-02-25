Сегодня в Украине будет прохладная дождливая погода

07:49 02 Октябрь Киев, Украина

Сегодня в Украине будет дождливо и прохладно. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.



/>Синоптики обещают переменную облачность. Кроме того, будут небольшие дожди, местами грозы, в западных областях умеренные, в Карпатах ночью значительные дожди. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в восточных областях местами порывы 15-20 м/с.



Днем воздух прогреется до 14-19 градусов тепла. На юге страны будет теплее: столбики на термометрах поднимутся до +22. Температура ночью 8-13 выше нуля. В Карпатах ночью и днем 5-10 выше нуля.