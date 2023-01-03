Сегодня в США на орбиту выведут украинский наноспутник

12:06 03 января Киев, Украина





Запуск спутника произойдет с мыса Канаверал Это уже третий аппарат, созданный учеными из Киевского политехнического института (КПИ) им. Игоря Сикорского и приуроченный к 30-й годовщине Независимости Украины.Запуск спутника произойдет с мыса Канаверал (США) при помощи ракеты-носителя Falcon-9 от компании SpaceX

«КПИ в очередной раз подтверждает способность создавать высокотехнологическую продукцию, опираясь на собственные опыт и технологическую базу», — рассказывают украинские ученые.

Команда, создавшая наноспутник PolyITAN-HP-30, приглашает посмотреть трансляцию запуска в 16:00. Старт назначен на 16:55 по киевскому времени.