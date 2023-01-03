Сегодня в США на орбиту выведут украинский наноспутник

Это уже третий аппарат, созданный учеными из Киевского политехнического института (КПИ) им. Игоря Сикорского и приуроченный к 30-й годовщине Независимости Украины.
Запуск спутника произойдет с мыса Канаверал (США) при помощи ракеты-носителя Falcon-9 от компании SpaceX.
Запуск спутника произойдет с мыса Канаверал (США) при помощи ракеты-носителя Falcon-9 от компании SpaceX.
Команда, создавшая наноспутник PolyITAN-HP-30, приглашает посмотреть трансляцию запуска в 16:00. Старт назначен на 16:55 по киевскому времени.
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